Москва, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 917 пациентов. Об этом 12 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 77 случаев меньше, чем сутками ранее, когда в больницы доставили 994 человека.

На ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 275 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выявили 4395 новых случаев заражения коронавирусом.

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