Махачкала, , 11:01 — REGNUM Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Дагестане за минувшие выходные: по три человека скончались 10 и 11 октября. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 684, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По данным на 10:30 12 октября, в Дагестане зарегистрировано более 14,4 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние двое суток в республике инфекцию выявили у 81 и 82 человек, соответственно.

За минувшие выходные в Дагестане, по официальным данным, выздоровели 194 человека с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии переболели более 12,6 тыс. носителей инфекции, или свыше 87,4% заразившихся.