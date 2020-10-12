Тамбов, , 10:44 — REGNUM В Тамбове развернут дополнительную лабораторию для проведения тестов на коронавирус — на базе Тамбовской областной клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Тесты проводят не только пациентам с симптомами респираторных заболеваний, но и тем, кто выезжает за пределы региона или ложится в больницы для плановой медицинской помощи.

Новая лаборатория позволит выполнить до тысячи тестов в день. Тесты будут проводиться методом ПЦР. В настоящее время идет закупка лабораторного оборудования, ремонт помещений, подготовка кадров. Начать работу лаборатория должна в ближайшее время.

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