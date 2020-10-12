Чита, , 10:44 — REGNUM В Забайкальском крае подводят итоги исследования качества бесплатного питания для учеников младших классов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего в опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

По словам зампреда правительства Татьяны Цымпиловой, около 62% опрошенных дали отличную оценку работе по организации. Ещё 29% высказались за удовлетворительную оценку.

«Недовольными питанием остались 295 человек, 9%. Стали разбираться, выяснилось, что в опросе в некоторых случаях оценки давали родители старшеклассников. При этом горячее питание полагается только для учеников 1−4 классов», — отметила она.

Кроме того, по словам зампреда, в числе недовольных оказались родители учеников, не привыкших к здоровой пище, например к каше. Напомним, бесплатным горячим питанием в Забайкалье обеспечиваются более 63,3 тыс. школьников.

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