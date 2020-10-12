Москва, , 10:42 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт доклада о ходе расследования уголовных дел, связанных с вызволенной из шкафа в городе Карпинске Свердловской области девочкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в Карпинске расследуют два уголовных дела. Одно было возбуждено против матери ребёнка 1982 года рождения, по факту истязания. А второе завели по факту халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире дома на улице Куйбышева истощённую девочку обнаружили случайно. В шкафу она провела почти полгода. Девочка сейчас находится в больнице и уже начала есть и играть игрушками.

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