Москва, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 42 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 13 634 случая заражения коронавирусом. Среди регионов лидируют Москва, Петербург и Подмосковье, в которых выявили 4395, 538 и 440 случаев заражения соответственно.

Всего в России выявили 1 312 310 случаев заражения с начала пандемии коронавируса.