Посёлок Шиес, Архангельская область, , 10:38 — REGNUM Инвестор проекта «Экотехнопарк «Шиес» ООО «Технопарк» опубликовал сообщение о прекращении строительства полигона.

«Компанией принято решение об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы», — говорится в сообщении.

Инвестор сообщил, что до конца 2020 года объект будет освобожден от техники, покинет площадку и персонал компании, а также сотрудники ЧОП.

Работы по очистке земельного участка 15 га от навалов грунта, временных построек, а также завершение планировки (выравнивание поверхности) участка планируется завершить в срок до 20 декабря текущего года. Весной 2021 года на участок будет завезен почво-грунт и будет высажено 33 тысяч саженцев сосны.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что скандальный проект будет закрыт, глава региона Александр Цыбульский заявил еще в апреле 2020 года. В настоящее время региональный минстрой работает над изменением генплана МО «Урдомское», к которому относится станция Шиес: из документа будет исключено строительство мусорных полигонов на данной территории.