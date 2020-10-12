Кемерово, , 10:37 — REGNUM Оперативный штаб сообщил об ошибке при подсчёте новых случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области. Речь идёт о данных на 11 октября. Вместо озвученных ранее 190 случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки в регионе насчитывалось 178 новых пациентов с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"По информации Роспотребнадзора, 11 октября при передаче сведений в оперативный штаб произошла техническая ошибка. Число заболевших по состоянию на 11 октября составило 11 878, за сутки — 178», — уточнил оперштаб.

Отметим, что, по данным на утро сегодня, 12 октября, за прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией.