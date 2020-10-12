Томск, , 10:37 — REGNUM Респираторный госпиталь, рассчитанный на 180 коек, 50 из которых — реанимационные, начал работу на базе больницы скорой медицинской помощи Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в администрации Томской области.

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Медики уже приняли первых трёх пациентов с коронавирусом. Уточняется, что коечный фонд в госпитале полностью оснащён всем необходимым для лечения COVID-19.

Пациентов, поступавших ранее в БСМП по скорой помощи, будут направлять в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.

Всего в Томской области по состоянию на 12 октября развёрнуто 1432 койки для приёма пациентов с SARS-CoV-2.

Напомним, по состоянию на 11 октября в Томской области был выявлен 8741 случай заражения коронавирусом.

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