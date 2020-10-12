Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбурге 15−16 октября на базе ведущего вуза региона — Оренбургского государственного университета (ОГУ) — откроется «Точка кипения ОГУ». Она станет первым новым пространством коллективной работы в Оренбуржье и даст старт Осеннему навигатору — 2020 в стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОГУ.

Объединенные в сеть «Точки кипения» призваны повысить качество образования, адаптировать его к современным стандартам и запросам рынка.

«Под брендом «Точка кипения» сегодня объединяются предприниматели и студенты, ученые и представители органов власти, научная интеллигенция и общественные активисты — те, кто готов создавать и продвигать инновационные технологические, социальные и образовательные проекты, обмениваться опытом, взаимодействовать друг с другом и совместными усилиями добиваться результатов», — подчеркнули в оренбургском вузе.

Параллельно с подписанием соглашения о сотрудничестве и развитии «Точки кипения ОГУ» будет завизирован документ об открытии Клуба мышления на площадке Оренбургского государственного университета.

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