Новосибирск, , 10:30 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 12 октября, демонтируют часовой механизм на «цветочных» часах. Часы находятся рядом со зданием Камерного зала Филармонии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, будет отключена часовая станция. Вал и стрелки часов отправятся на склад хранения. Работы проводят сотрудники Горзеленхоза.

В мэрии Новосибирска уточнили, что консервация часового механизма на зимний сезон необходима, чтобы в 2021 году «цветочные» часы продолжали радовать жителей и гостей столицы Сибири.

Отметим, что «цветочные» часы в современном облике впервые появились в 2008 году — к 115-летию города, но их история начинается ещё с середины 50-х годов XX века.