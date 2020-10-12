Москва, , 10:29 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на рост киберпреступлений. Об этом 12 октября заявил глава следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

«Не в последнюю очередь на это повлияли последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — подчеркнул он в интервью газете « Коммерсантъ ».

Ледебев пояснил, что это произошло в частности из-за того, что многие сферы общественных отношений, включая удаленный режим работы, товарный и денежный обороты, перешли в интернет-пространство. По его словам, число киберпреступлений, совершённых с использованием сети Интернет, возросло на 82%, средств мобильной связи — более чем в два раза, а с использованием расчетных пластиковых карт — почти в шесть раз.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: МВД: в 2020 году число киберпреступлений в РФ составило сотни тысяч

«Именно нарастающее использование онлайн-сервисов обусловливает постоянный и значительный рост числа преступлений, совершённых с использованием IT-технологий», — добавил Лебедев, подчеркнув, что это касается не только России.

По его словам, в настоящее время сотни подобных дел находятся в стадии расследования или уже завершены. Всего следователями органов внутренних дел за восемь месяцев 2020 года головные дела о 41 356 киберпреступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о резком росте в России числа совершаемых киберпреступлений. Так, за январь — сентябрь 2020 года в стране было зарегистрировано 363 тыс. кибепреступлений. Это на 77% больше, в каждом пятом регионе РФ их число увеличилось в два и более раза. По его словам, удельный вес таких криминальных деяний в числе всех зарегистрированных преступных посягательств возрос до 23,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД заявили о резком росте числа киберпреступлений в России