Чебоксары, , 10:25 — REGNUM В Чувашии сложилась «тревожная ситуация» в Калининском психоневрологическом интернате (Вурнарский район), где у ряда пациентов отмечена температура, и они отправлены на карантин. Один из постояльцев госпитализирован в инфекционный стационар, 12 октября планируется взять тесты на COVID-19 у 48 пациентов и сотрудников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 октября, заявил на планёрке в правительстве глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

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Министр доложил «о тревожной ситуации, сложившейся, начиная с субботы (10 октября), в Калининском психоневрологическом интернате». По его словам, две пациентки обратились с жалобой на головную боль, у них обнаружена температура. Их поместили в изолятор и проверили температуру у всех воспитанников и сотрудников учреждения, по результатам которой были изолированы ещё два пациента. Всем была назначена противовирусная терапия.

«При проведении компьютерной томографии органов грудной клетки у одной из пациенток выявлены признаки левосторонней пневмонии с пятипроцентным поражением лёгких. Но ввиду наличия серьёзных сопутствующих заболеваний она госпитализирована в инфекционный стационар БСМП. К 19:00 этого же дня общее число пациентов с температурой до 38 градусов достигло 12 человек, они являются постояльцами психоневрологического интерната. На утро 11 октября — дополнительно ещё четыре пациента с температурой, на вечер 11 октября — 12 температурящих, на утро 12 октября — температура у шести человек», — проинформировал Владимир Степанов.

По его словам, в интернате в настоящее время запрещено перемещение между этажами запрещено.

«Планируем взять мазки у 48 человек на COVID-19. Все температурящие будут вывезены и госпитализированы в стационары», — сказал министр здравоохранения.

Руководитель минтруда Алена Елизарова добавила, что «источником, скорее всего, является кто-то из сотрудников».

Глава Чувашии Олег Николаев поручил «принять все меры, чтобы предотвратить распространение» и провести эпидемиологическое расследование.

Отметим, что в психоневрологическом интернате оказывается помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам.

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