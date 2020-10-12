Чебоксары, 12 октября 2020, 10:25 — REGNUM В Чувашии сложилась «тревожная ситуация» в Калининском психоневрологическом интернате (Вурнарский район), где у ряда пациентов отмечена температура, и они отправлены на карантин. Один из постояльцев госпитализирован в инфекционный стационар, 12 октября планируется взять тесты на COVID-19 у 48 пациентов и сотрудников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 октября, заявил на планёрке в правительстве глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.
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Министр доложил «о тревожной ситуации, сложившейся, начиная с субботы (10 октября), в Калининском психоневрологическом интернате». По его словам, две пациентки обратились с жалобой на головную боль, у них обнаружена температура. Их поместили в изолятор и проверили температуру у всех воспитанников и сотрудников учреждения, по результатам которой были изолированы ещё два пациента. Всем была назначена противовирусная терапия.
По его словам, в интернате в настоящее время запрещено перемещение между этажами запрещено.
Руководитель минтруда Алена Елизарова добавила, что «источником, скорее всего, является кто-то из сотрудников».
Глава Чувашии Олег Николаев поручил «принять все меры, чтобы предотвратить распространение» и провести эпидемиологическое расследование.
Отметим, что в психоневрологическом интернате оказывается помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам.
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