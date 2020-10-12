Челябинск, , 10:24 — REGNUM В Челябинске учащиеся образовательного центра №2 частично отправлены на досрочные каникулы. Об этом пишут СМИ.

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Досрочка коснулась тех, кто обучается в пятом — одиннадцатом классах. Они ушли на каникулы на три недели раньше и пробудут на отдыхе неделю.

В самом учреждении журналистам портала 74.ru подтвердили эту информацию. Это было сделано с целью развести потоки обучающихся. Замдиректора центра Рамзия Асхатова отмечает, что среди учеников заболеваемость невысока, однако общая по Челябинску ситуация заставляет насторожиться. Кроме того, эта мера частично разгрузит и общественный транспорт, которым пользуются школьники.