Новосибирск, , 10:22 — REGNUM Рост числа пациентов с коронавирусом в Новосибирской области формируется за счёт внутрисемейных очагов и контактов между дальними родственниками — так называемые «гостевые» и «праздничные» случаи. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании, 12 октября, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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Новосибирцам рекомендовали сократить круг контактов.

В ведомстве уточнили, что более половины заразившихся — лица старше 65 лет, составляющие основную группу риска.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские медицинские учреждения из-за роста числа пациентов с коронавирусом перепрофилируют под ковидные госпитали и распределительные центры.

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