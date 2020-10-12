Пермь, , 10:17 — REGNUM В Пермском крае прокуратура добилась обеспечения пятерых детей-инвалидов дорогостоящими лекарствами за счет бюджета. Ранее родители были вынуждены приобретать медпрепараты за счет собственных средств или благотворительных организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в Прикамье проживают пять детей, которые нуждаются в обеспечении лекарственными препаратами «Сабрил» (он останавливает эпилептические припадки) и «Прогликем» (он удерживает необходимый уровень инсулина). Стоимость одного годового курса лечения составляет 100 тыс. рублей.

Льготное лекарственное обеспечение несовершеннолетних в установленном законом порядке не осуществлялось из-за того, что препараты не включены в госреестр лекарственных средств, поскольку не зарегистрированы на территории России.

«По исковым заявлениям прокурора края за детьми-инвалидами признано право на бесплатное обеспечение препаратами «Сабрил» и «Прогликем», на краевое министерство здравоохранения возложена обязанность по обеспечению таких детей необходимыми лекарственными препаратами в дозах, рекомендуемых уполномоченной медицинской организацией», — заявило надзорное ведомство.

Как сообщает прокуратура, все дети обеспечены необходимыми им по жизненным показаниям лекарствами.

Напомним, родители детей, которые страдают спинальной мышечной атрофией, также через суд добиваются получения лекарственного препарата «Спинраза». Стоимость одной инъекции составляет 7 млн рублей. Для людей с таким заболеванием терапия является пожизненной.

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