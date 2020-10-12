Тамбов, , 10:13 — REGNUM В Тамбовской области возобновил работу пятый специализированный Центр для лечения пневмоний, вызванных COVID-19, на базе Уваровской центральной районной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе составляет 1007 коек. Госпитализированы по состоянию на 9 октября были 514 человек.

Также в области два специализированных отделения для лечения внебольничной пневмонией откроют на базе терапевтических отделений Рассказовской ЦРБ и четвертой городской клинической больницы Тамбова.

Специализированные бригады неотложной помощи на базе всех поликлиник занимаются транспортировкой пациентов на диагностические исследования и на госпитализацию, чтобы снять нагрузку на скорую помощь.

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