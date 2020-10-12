Рязань, , 10:17 — REGNUM Выплаты на неотложные нужды получат 572 семьи, пострадавшие от взрывов в воинской части в Рязанской области. Об этом 11 октября на своей странице в социальной сети написал губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, по 10 тысяч рублей уже выплачено 364 семьям — это 1013 человек. Заявления на безналичный способ получения соцподдержки написали ещё 208 семей. Ликвидация последствий взрывов продолжается.

«Завтра от муниципалитетов мы ждём акты обследования жилых помещений, после этого сможем начать выплаты за причинённый ущерб и утрату жилья», — написал губернатор.

Представители администрации и органов соцзащиты провели подомовой обход в пострадавших посёлках. Жителям рассказали о мерах поддержки.