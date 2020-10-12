Рязань, 12 октября 2020, 10:17 — REGNUM Выплаты на неотложные нужды получат 572 семьи, пострадавшие от взрывов в воинской части в Рязанской области. Об этом 11 октября на своей странице в социальной сети написал губернатор Николай Любимов.
По словам главы региона, по 10 тысяч рублей уже выплачено 364 семьям — это 1013 человек. Заявления на безналичный способ получения соцподдержки написали ещё 208 семей. Ликвидация последствий взрывов продолжается.
Представители администрации и органов соцзащиты провели подомовой обход в пострадавших посёлках. Жителям рассказали о мерах поддержки.