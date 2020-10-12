Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM В Ростовской области после двухдневной пыльной бури стихнет ветер и потеплеет. Это следует из оперативного прогноза Ростовского гидрометцентра, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня 12 октября существенных осадков не ожидается. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +20… +25 градусов. На территории Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность.