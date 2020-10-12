Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В Санкт-Петербург 12 октября пришла настоящая осень. Синоптическую ситуацию в Северной столице начал формировать холодный атмосферный фронт. Об этом 12 октября заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как уточнил синоптик, холодный фронт начал неторопливо смещаться по территории региона, постепенно он закроет небо плотными облаками, временами вызывая дожди.

«Температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться, и теплее всего будет в утренние часы», — уточнил специалист.

Температура воздуха +11… +13 градусов, по Ленинградской области +9… +14 градусов. Ветер западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.