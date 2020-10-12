Спасск-Дальний, Приморский край, , 10:15 — REGNUM В Спасске-Дальнем Приморья в конце октября сдадут в эксплуатацию отреставрированный по нацпроектам «Образование» и «Демография» детский сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В саду всё готово к приёму детей. Оборудованы современные музыкальный и спортивный залы, оснащены всем необходимым пищеблок и медицинский блок. Установлены системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

«Детский сад «Матроскин» смогут посещать 190 детей, что позволит разгрузить группы других садов в центре города. С октября планируется открыть группы, в том числе для детей младенческого и раннего возраста от двух месяцев до полутора лет и группу компенсирующей направленности для дошкольников с задержками психического развития», — пояснила начальник управления образования городского округа Спасск-Дальний Елена Бондаренко.

Закуплены 17 рециркуляторов, создан запас дезинфицирующих средств для обработки помещений, рук персонала, детей и родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Новой Земле построят детский сад. Этого события ждут десятки семей. Строительство обойдётся в 1,2 млрд рублей.