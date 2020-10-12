Берлин, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 2,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 325 331.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались шесть пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9621.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 276 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (79 981 заразившийся), Бавария (73 186) и Баден-Вюртемберг (54 345).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 2,9 тыс новых заразившихся коронавирусной инфекцией.