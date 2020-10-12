Москва, , 10:10 — REGNUM Пожароопасный сезон в России продлится примерно до начала ноября, в ближайшие дни высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности может быть объявлен в ряде регионов, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что прогноз пожарной опасности связан с отсутствием дождей. Пожароопасные сезоны в последние годы длятся дольше, не до середины сентября, а вплоть до ноября. Так будет и в этому году.

«В Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Центрального федерального округа, в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, высокая и чрезвычайная пожароопасность прогнозируется», — сказал метеоролог ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Вильфанд также рассказал об аномально тёплой погоде в России в середине октября.

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