Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией у чеников образовательных учреждений и воспитанников детских садов. Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель начальника горздрава Елена Теплякова.

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По словам спикера, COVID-19 подтверждён у 114 учащихся и 18 дошколят, что составляет 0,01% от общего числа детей. Школьники переведены на онлайн-обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области на карантин из-за угрозы распространения коронавируса ушли 83 школьных класса. В детских садах шесть групп закрыты в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ, шесть групп — по причине наличия заболевших или контактировавших с заболевшими COVID-19 воспитанников и педагогов.

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