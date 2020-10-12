Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM За воскресенье, 11 октября, в Петербурге обследовали на коронавирус 15 216 человек, сообщили 12 октября в городском оперативном штабе. Это примерно половина от достигнутого на минувшей неделе объема тестирования в будние дни. Суточная цифра тестов в отдельные дни превышала 30 тысяч.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в Петербурге находится 3267 человек. Из них 37 человек размещены в обсерваторе, 2387 — на самоизоляции, 843 человека наблюдаются как контактные лица.

Напомним, с 12 октября в Петербурге вновь начинают принимать коронавирусных пациентов Госпиталь для ветеранов войн и временный инфекционный госпиталь в выставочном центре «Ленэкспо».

Напомним, за субботу, 10 октября, в Петербурге подтверждено 528 случаев заражения коронавирусом, поставлены новые антирекорды, превышающие показатели первой волны.

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