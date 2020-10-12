Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинске будет возобновлена санитарная обработка подъездов и дворов. Такое поручение дала на аппаратном совещании мэр Наталья Котова.

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"Начинаем обработку на дворовых территориях и в подъездах», — поставила градоначальница задачу. Основанием для этого она назвала рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Также чиновница потребовала от подчинённых не просто собирать от управляющих компаний доклады о том, как проводится дезинфекция, но и лично выезжать на место и проверять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активная санобработка велась весной. Отметим, на Южном Урале по сравнению с сентябрём наблюдается подъём уровня заражения коронавирусом.