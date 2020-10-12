Магас, , 10:02 — REGNUM В торжествах по поводу 250-летия присоединения Ингушетии к России, несмотря на ухудшение в республике ситуации с распространением коронавируса, приняли участие тысячи человек.

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"Праздник в честь добровольного вхождения Ингушетии в состав России собрал тысячи жителей республики и гостей региона. Зрительные ряды были полностью заполнены», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

При этом отмечается, что все необходимые меры для исключения риска передачи инфекции гостям праздника на стадионе в городе Сунже были соблюдены. До дня проведения мероприятия на территории была проведена санитарная обработка. По данным организаторов, при входе на стадион зрителям измеряли температуру, предоставляли маски и только после этого пропускали на территорию. Раздача масок и пледов на случай похолодания осуществлялась волонтерами. Пледы, которых было закуплено 4 тыс., желающие смогли забрать домой в качестве памятных сувениров.

Соблюдение гостями праздника мер индивидуальной защиты контролировали представители Роспотребнадзора. Обеспечением безопасности занимались сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии, по всему периметру стадиона были расставлены пожарные машины, дежурили также кареты скорой помощи и реанимобиль.

Как отчиталось МВД и пресс-служба главы региона, никаких эксцессов в ходе праздника не произошло. А повлияет ли столь массовое мероприятие на ситуацию с коронавирусом в Ингушетии, покажет время.

По данным федерального оперативного штаба на 11 октября, в Ингушетии число заразившихся коронавирусом за все время пандемии составило 6246 человек. Из них скончались 86 человек, выздоровели 5 140 пациентов. В последние недели в регионе наблюдается резкий рост числа новых выявленных случаев заражения — 50−54 в сутки. Такие показатели в Ингушетии последний раз отмечались в самом начале пандемии — в мае 2020 года.