Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM В Екатеринбурге построят центр вирусологии на базе НИИ вирусных инфекций. Информация размещена на портале госзакупок.

Лаборатория появится в помещениях НИИ на улице Летней. Здание 1967 года постройки будет реконструировано для нужд нового центра.

Заказчиком является новосибирский научный центр «Вектор», играющий большую роль в борьбе с пандемией COVID-19. На работы планируют потратить более 372 млн рублей, центр планируют запустить к концу 2022 года. 19 октября 2020 года будет выбран подрядчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2020 года разработанная «Вектором» вакцина от коронавируса должна пройти регистрацию.

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