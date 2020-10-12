Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM Переводить образовательные учреждения Ростова-на-Дону на дистанционный режим пока не планируется. График осенних каникул пока прежний. Об этом на встрече с журналистами сообщила начальник управления образования города Виктория Чернышова.

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«Осенние каникулы в большинстве школ Ростова начнутся согласно учебному графику, как и было запланировано, 2 ноября. — Но, если до этого времени ситуация в том или ином образовательном учреждении изменится, то и график каникул может быть изменён», — уточнила чиновница.

Переход на онлайн-обучение возможен только в том случае, если заболеваемость превысит 20% от общего числа обучающихся. Однако если у ученика подтверждён коронавирус, на «дистант» переводится весь класс. В настоящее время на дистанционном обучении находятся 42 школьных класса.

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