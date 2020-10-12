Казань, , 10:02 — REGNUM В Татарии усиливают контроль за организацией противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики. Соответствующее поручение главам городов и районов, руководителям предприятий и Роспотребнадзору дал глава республики Рустам Минниханов.

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Сотрудниками МВД на прошедшей неделе (с 5 по 11 сентября) проверено 16 районов Татарии по соблюдению установленных мер профилактики. Кроме этого, на местах создано порядка 100 групп из числа работников местного самоуправления, которые за истекшую неделю проверили 1 685 объектов. Рустам Минниханов отметил, что такие группы должны быть созданы повсеместно. Практически во всех муниципальных образованиях, где провели рейды, выявлены отдельные нарушения со стороны граждан и ответственных лиц.

Минздраву региона поручено вести постоянный мониторинг резерва коечного фонда, обеспечения лекарственным запасом, средствами индивидуальной защиты и диагностическими тестами. Кроме этого, ведомству необходимо продолжить вакцинацию населения от гриппа и оказание плановой медпомощи.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию 34 туриста вернулись после отдыха с положительными тестами на SARS-CoV-2. Завозные случаи заражения выявлены не только среди отдохнувших в России, но и в Турции. Так, 12 заболевших вернулись из Краснодарского края, девять — из Крыма, один заразился в Ставропольском крае, еще 12 туристов с положительными тестами на коронавирус прилетели из Турции.

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