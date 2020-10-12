Горно-Алтайск, , 09:53 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4638.

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"Коронавирус подтвердился у 21 жителя города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Шебалинского района», — отметили в штабе.

Тем временем выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 24 пациента. Всего к настоящему времени излечились 3352 человека. Зарегистрировано также два летальных случая среди больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, скончались двое жителей Горно-Алтайска — 70-летняя женщина и мужчина 45 лет. Помимо заражения коронавирусом, оба страдали рядом тяжёлых сопутствующих заболеваний.

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