Горно-Алтайск, 12 октября 2020, 09:53 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4638.
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"Коронавирус подтвердился у 21 жителя города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Шебалинского района», — отметили в штабе.
Тем временем выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 24 пациента. Всего к настоящему времени излечились 3352 человека. Зарегистрировано также два летальных случая среди больных COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, скончались двое жителей Горно-Алтайска — 70-летняя женщина и мужчина 45 лет. Помимо заражения коронавирусом, оба страдали рядом тяжёлых сопутствующих заболеваний.
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