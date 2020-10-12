Владивосток, , 10:00 — REGNUM В октябре в Приморье установили 400 контейнеров, до конца 2020 года установят восемь тысяч ёмкостей для сбора мусора в семи районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Новые контейнеры установили во Владивостоке, Большом Камне, Фокино, Спасске-Дальнем, в посёлках Липовцы, Смоляниново, Шкотово, сёлах Покровка и Яковлевка.

Еженедельно в населённые пункты Приморья завозят 40−60 контейнеров, которые размещают на специально оборудованных площадках. Во многих сёлах контейнеры появились впервые, так как ранее там вообще не было централизованного сбора мусора.

Общая потребность края в мусорных контейнерах — 12 тысяч, в этом году установят восемь тысяч, тысяча из которых для раздельного сбора отходов — такая задача определена нацпроектом «Экология».

На оборудование контейнерных площадок муниципалитетам из краевого бюджета выделено 200 млн рублей.

Также дополнительно установили контейнеры в популярных местах отдыха — Хасанском, Партизанском, Находкинском районах и Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии металлические мусорные контейнеры заменят на пластиковые евроконтейнеры.