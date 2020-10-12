Пермь, , 09:50 — REGNUM В Перми вынесен приговор 43-летней местной жительнице, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности шестилетней дочери. Девочка утонула в банном комплексе, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, вечером 19 июня 2020 года компания друзей отдыхала в банном комплексе в Индустриальном районе Перми. Во время отдыха пьяная женщина оставила своего ребёнка без присмотра в открытом бассейне глубиной 1,7 метров.

Суд назначил пермячке наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре в отношении тренера пермского спорткомплекса, в бассейне которого во время тренировки сборной по синхронному плаванию утонула десятилетняя девочка. Женщине назначили два года ограниченяи свободы.

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