Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области за 11 октября скончались ещё шестеро пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Во всех случаях собственно COVID-19 оказался сопутствующим, сообщает оперштаб.

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Среди умерших — трое мужчин 55, 80 и 83 лет и столько же женщин в возрасте 65, 79 и 80 лет. В пяти случая у пациентов были сердечно-сосудистые заболевания, а одной из женщин — морбидное ожирение, сахарный диабет, а также дыхательная недостаточность.

С начала пандемии в регионе скончались уже 539 заразившихся коронавирусом. Из них 135 ушли по причине COVID-19.