Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в МХТ им. Чехова. Об этом 12 октября сообщили в московском оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Грубых нарушений не выявлено», — сообщили в штабе итоги проверки.

Специалисты надзорного органа провели профилактическую беседу с администрацией театра о мерах по противодействию коронавирусу.

В штабе отметили, что мер административного воздействия в отношении организации принимать не будут.