Лилонгве, , 09:48 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера ответил на публичную критику за то, что он не надевал маску во время своего трехдневного официального визита в Танзанию. Об этом сообщает VOA Swahili.

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Чаквера подвергся публичной критике в Малави после того, как в социальных сетях появились фотографии, на которых он был без маски во время встречи с президентом Танзании Джоном Магуфули.

Это является нарушением руководящих принципов профилактики COVID-19, введенных в Малави в августе, по которым ношение масок в общественных местах является обязательным. Согласно руководящим принципам, те, кто не придерживается этой меры в Малави, будут оштрафованы примерно на 15 долларов США.

В своем еженедельном обращении к нации 10 октября Чаквера заявил, что он не носил маску для лица в Танзании в знак доверия к позиции Магуфули по пандемии коронавируса. Напомним, что ранее президент Танзании объявил страну свободной от пандемии.

«Вторая причина, по которой я не надел маску, заключалась в том, чтобы продемонстрировать свое доверие моему коллеге, президенту Магуфули. И один из способов показать доверие друг к другу — это поставить себя в рискованную ситуацию, чтобы показать доверие, уверенность, что ваш друг защитит вас», — заявил Чаквера.

Чаквера добавил, что хотя он и делегация Малави рисковали здоровьем из-за пандемии коронавируса, он был счастлив, что Магуфули сделал все возможное, чтобы обеспечить их защиту.

«Благодаря этим актам доверия у нас были очень плодотворные дискуссии, которые не могли не способствовать укреплению нашего сотрудничества по различным вопросам, что будет способствовать укреплению отношений между Малави и Танзанией», — добавил Чаквера.

Однако Чаквера подчеркнул, что в Малави он будет регулярно проводить тесты на коронавируса и находиться под наблюдением, чтобы убедиться, что он не заразился коронавирусом в Танзании.