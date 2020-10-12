Москва, , 09:36 — REGNUM Врачи московских медорганизаций выписали около 100 млн электронных рецептов в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом 12 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В информации напомнили, что сервис, позволяющий врачам экономить время при выписке рецепта, появился в ЕМИАС в 2014 году.

«Пациент в любой момент может просмотреть все детали назначений и выписанных рецептов в электронной медкарте на mos.ru, в приложении «ЕМИАС.ИНФО» или в информационных киосках ЕМИАС в любой поликлинике», — говорится в информации.