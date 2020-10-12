Челябинск, , 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 11 октября было выявлено 95 случаев заражения коронавирусом, в том числе девять школьников. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано уже 17 875 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 3852 пациента. А выписаны по выздоровлению уже 13 438.

Отметим, по сравнению с пиковыми значениями прошедшей недели (99 новых выявленных заразившихся) отмечено снижение уровня заболеваемости. Впрочем, по сравнению с 1 октября (89) наблюдается рост.