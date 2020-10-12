Минск, , 09:32 — REGNUM В ходе протестных акций, которые прошли на территории Белоруссии 11 октября, сотрудниками правоохранительных органов было задержано свыше 590 демонстрантов. Об этом 12 октября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

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В настоящее время в опубликованном на сайте «Весны» списке находятся 593 фамилии, также в нем присутствует архитектор Никита Домрачев, который является братом белорусской биатлонистки, четырехкратной чемпионки Олимпийских игр Дарьи Домрачевой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 580 человек были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии.