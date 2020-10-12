Тбилиси, , 09:31 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 478 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 12 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 12 272 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 6538 человек победили инфекцию, в том числе 211 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умер 91 человек с диагнозом COVID-19, в том числе шесть за последние сутки. В стационаре лечат 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1393. На карантин помещены 5590 человек.

Стоит отметить, что в течение трех предыдущих дней в Грузии выявляли более 500 носителей коронавируса. 9 октября выявили 527 случаев заражения SARS-CoV-2, 10 октября — 519, а 11 октября — 523.

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