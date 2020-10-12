Джакарта, , 09:28 — REGNUM Рабочие в Индонезии снова выступят с акцией протеста перед Государственным дворцом в Джакарте в понедельник, 12 октября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Ожидается, что в акции примут участие сотни рабочих. Демонстрация станет продолжением серии протестов, прошедших 6−8 октября 2020 года. В нескольких точках Джакарты мирные акции переросли в беспорядки.

В ожидании сегодняшних демонстраций управление дорожного движения в Джакарте подготовило план и изменило направления транспортного потока вокруг государственного дворца.

Напомним, протесты против закона о создании рабочих мест прошли во многих городах Индонезии 6−8 октября 2020 года. Закон был негативно принят рабочими, студентами и другими элементам гражданского общества потому, что считается, что закон ориентирован на интересы предпринимателей, а не людей. По мнению рабочих, новый закон ставит интересы и требования иностранных инвесторов выше интересов сообщества и не учитывает защиту окружающей среды.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поедет в Великобританию и Швейцарию.

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