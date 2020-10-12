Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 12 октября коронавирус выявлен у 17 139 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 141 жителя региона. Накануне инфицированы были 145 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 11 552 человека, за сутки — 40 пациентов. Всего скончались 122 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 87 человек из числа контактных, 51 случай — с неустановленным источником заражения, три — завозные. Вновь больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 58 человек, восемь — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 516,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,7 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев 19 сентября сообщил о положительном тесте на COVID-19. Спустя три недели глава региона выздоровел и вышел на работу.

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