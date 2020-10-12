Иркутск, , 09:22 — REGNUM В Иркутской области, по состоянию на 12 октября, за минувшие сутки выявлено 171 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За это же время 77 человек было госпитализировано, выписаны восемь пациентов, двое умерли.

Всего в регионе зарегистрировано 20 739 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 2014, выздоровело 17 772 человека, умерло 272 пациента. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 90.

По данным оперштаб, по состоянию на 11 октября за сутки было выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом.