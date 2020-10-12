Самара, 12 октября 2020, 09:28 — REGNUM Желтый уровень опасности из-за высокой пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По сообщению пресс-службы ведомства, с 10 октября по 16 октября в регионе будет сохраняться высокая пожарная опасность лесов — 4 класс.
Отмечается, что при повышенном уровне пожарной опасности растет риск природных пожаров, которые происходят зачастую из-за человеческой халатности и нарушения простейших правил пожарной безопасности.
Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение лесов.
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