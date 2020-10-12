Челябинск, , 09:20 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области врач-невролог скончалась из-за коронавирусной инфекции. Об этом пишут СМИ.

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По данным Накануне.ru, ей было 60 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе минздрава региона. Женщина работала в медико-санитарной части № 162, куда пришла по распределению после окончания «Семипалатинского государственного медицинского университета». В этой медчасти она проработала 31 год.

Отметим, всего с начала пандемии на Южном Урале умерли уже около десяти медиков с коронавирусом. Первый случай был зафиксирован в мае.