Владикавказ, , 09:15 — REGNUM Расследование дела о заказном убийстве, в котором обвиняют бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, завершено. В настоящее время 100 томов материалов следствия направлены для ознакомпления обвиняемой и ее адвокатам, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в окончательной редакции Швецовой инкриминировали пособничество в убийстве. Расследование преступления вели следователи главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Напомним, Ольгу Швецову задержали в 2019 году по подозрению в заказе убийства супруга своей сестры Александра Леонова, который работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР.

Преступление было совершено в 2012 году. В его совершении обвиняют Аслана Гагиева. По версии следствия, прокурор Швецова попросила его «разобраться» с бывшим родственником, с которым у её сестры возникли имущественные споры при разводе. По данным «Коммерсанта», киллер расправился со следователем «бесплатно из уважения к сотруднице надзорного ведомства».

Известно, что экс-прокурор свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признает, а ее адвокаты утверждают, что у следствия нет доказательств вины обвиняемой.

Напомним, Аслан Гагиев являлся главарем преступной группировки, известной громкими убийствами около 60 человек. В банде Гагиева насчитывалось несколько десятков человек. Из них 24 уже приговорены к длительным срокам заключения, еще 12 ждут решения судов. Сам он скрывался долгое время за границей и был передан правоохранителями Австрии России в 2018 году.

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