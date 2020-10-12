Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Младшие классы гимназии № 5 (Екатеринбург) переведены на дистанционный режим. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

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Как передаёт «КП-Урал», меры связаны не с эпидемиологической ситуацией. Ограничения введены из-за деятельности коммунальных служб.

«В выходные дни «Водоканал» вел ремонтные работы на холодном водоснабжении радом со зданием начальной школы гимназии №5», — уточнили в департаменте.

Младшеклассники 12 и 13 октября 2020 года будут учиться на «дистанте». Руководство учебного учреждения получит результаты анализов проб воды, после будет принято решение о возвращении детей в гимназию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти перевели на дистанционный режим гимназию № 2 из-за заболеваемости ОРВИ.

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