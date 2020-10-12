Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Работа детских садов, ранее закрытых на карантин из-за пандемии, с 12 октября возобновлена во всех регионах Грузии, кроме Аджарии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

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Как рассказали журналистам в Тбилисском агентстве по управлению общественными детскими садами, три детских учреждения в столице не были открыты, так как там у сотрудников выявили коронавирус.

«Мы не открываем только три детских сада, где коронавирус выявили непосредственно у работников детских садов. В остальных 180 детских садах учебный процесс будет возобновлен», — сообщили в ведомстве.

Закрытыми остались детские сады в районах Глдани (№ 53), Дидубе (№ 99) и Крцаниси (№ 36).

Стоит отметить, что в Грузии введены дополнительные правила для профилактики пандемии. Родители с ребенком должны на территории садика вставать на места, отмеченные наклейками, а воспитатель в специальном халате, маске и перчатках будет забирать воспитанников. Потом у них замерят температуру и тогда введут в помещение. В группах детей предписано размещать на дистанции.

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