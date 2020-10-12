Москва, , 09:07 — REGNUM Московская олимпиада школьников началась в онлайн-режиме, сообщает 12 октября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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Первыми пройдут соревнования по физике для учащихся с седьмого по 11-й класс. Выполнение заданий запланировано с 16 по 18 октября, для этого требуется предварительная регистрация.

«Дистанционные этапы позволяют школьникам попробовать свои силы в самых разных предметах», — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, в олимпиаде будет более 20 направлений, некоторые дисциплины появились недавно — например, робототехника, финансовая грамотность и генетика. В новом учебном году впервые пройдёт состязание по функциональной грамотности.

Победители и призёры последнего этапа олимпиады получат льготы при поступлении в вуз.