Киев, , 09:07 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 4420 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 12 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 43 человека, выздоровели 903 пациента.

Всего за время пандемии на Украине выявили 265 454 случая заражения, из них 50 515 оказались смертельными.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 4768 новых случаев заражения коронавирусом.

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